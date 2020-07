Pfarrer i.R. Walter Weber ist gestorben

Im hohen Alter von 93 Jahren ist Pfarrer i. R. Walter Weber am 4. Juli verstorben. Nach seiner Pensionierung im Jahr 1994 verbrachte er seinen Lebensabend in Bad Waldsee. Dieses nicht ohne Grund, wirkte doch sein Onkel Julius Rieger hier viele Jahre als Pfarrer und Dekan. Als sehr rüstigem Pensionär war es ihm ein Bedürfnis, beim eklatanten Priestermangel sich noch über 20 Jahre seelsorgerlich in der Kirchengemeinde Bad Waldsee einzubringen.

Geboren ist Walter Weber im Jahre 1927 in Wernau. Zusammen mit drei Geschwistern zog die Familie später nach Ravensburg. Hier betrieb der Vater eine Metzgerei, der leider in seinen besten Jahren bei einem Verkehrsunfall seinen Verletzungen erlag. Nach dem Theologiestudium wurde Weber im Juli 1951 im Ulm-Wiblingen zum Priester geweiht. Nach Vikarstellen in Lauterbach und Albstadt wirkte er mehrere Jahre als Kaplan in St. Martin in Leutkirch. 1965 übertrug ihm der Bischof die Pfarrstellen St. Johannes Evangelist in Warthausen und St. Maria, Mutter der Christenheit, in Birkenhard. Wenige Jahre später wurde Weber zum Schuldekan und auch Dekan des Dekanates Biberach berufen.

Als Anerkennung seiner Verdienste erfuhr Pfarrer Weber im Jahre 1994 eine Ehrung ganz besonderer Art. Bei seiner Verabschiedung nach 29 Jahren priesterlichen Wirkens ernannte ihn die Gemeinde Warthausen zum Ehrenbürger. Bürgermeister Wolfgang Jautz schreibt in einem Nachruf: „Mit seelsorgerischer Leidenschaft, Überzeugung und Sachverstand leitete Pfarrer Weber die katholische Kirchengemeinde Warthausen. Er war als Mensch eng mit der gesamten Gemeinde verbunden. Seine vertrauliche Arbeit in den Gremien und der hohe persönliche Einsatz bei vielen gemeinsamen Maßnahmen zwischen der Kirchengemeinde und der kommunalen Seite verdienen einen hohen Respekt. Die Gemeinde verliert mit Pfarrer Weber eine beeindruckende Persönlichkeit. Sie wird sein seelsorgerisches Wirken stets in Ehren halten“. Auch der Bischof ehrte den eifrigen Priester bei seinem Ausscheiden mit der Auszeichnung „Geistlicher Rat“.

Im Jahre 1994 bezog Pfarrer Weber zusammen mit seiner Schwester Aloisia seine Wohnung in der Bahnhalde Bad Waldsee. Mit viel Herzblut feierte er in der hiesigen Kirchengemeinde zusammen mit den Gläubigen Sonntag für Sonntag die Eucharistie. Bekannt als guter Prediger war er beliebt und begehrt. Er war ein großer Musikliebhaber. Mit seiner feinen Stimme zeichnete er sich auch als exzellenter Sänger bei den Gottesdiensten aus.

Nicht nur am Sonntag, auch während der Woche zelebrierte er in Kirchen und auch Kapellen die heilige Messe. Dabei hat es ihm die St.-Anna-Kapelle in Steinach besonders angetan. Jeden Freitag begrüßte er hier die Kirchenbesucher zum Gottesdienst. Im Jahr 2015 vermachte der Pensionär eine 60 Zentimeter große Pietá der Kirchengemeinde. Nach ein paar „Ausbesserungen“ von Diplom-Restauratorin Brigitte Hecht-Lang ziert diese Büste jetzt eine Seitenwand der Steinacher Kapelle.

Nach dem Tod seiner beiden Schwestern begab Weber sich in eine Wohnung der Stiftung St. Elisabeth im Wohnpark am Schloss. Im März dieses Jahres erlitt Pfarrer Weber einen Schlaganfall, die Behandlung erfolgte in der Oberschwabenklinik Ravensburg. Es folgte ein Oberschenkelhalsbruch mit anschließender Operation. Weber starb im Wohnpark St. Georg in Meckenbeuren, wo er zur Kurzzeitpflege weilte. Das Requiem mit anschließender Beerdigung findet am Dienstag, 14. Juli, um 14 Uhr in Warthausen statt.