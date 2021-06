Pfändle und Tannenbühl: Zwei neue Spielplätze stehen ab Samstag bereit

Bad Waldsee (sz) - In Bad Waldsee stehen ab diesem Samstag, 19. Juni, zwei neue Spielplätze zur Verfügung. Der nagelneue Spielplatz im neuen Baugebiet Pfändle an der Ortsausfahrt in Richtung Michelwinnaden sowie der zweite sanierte Bauabschnitt des Spielplatzes im Naherholungsgebiet Tannenbühl. Das teilte die Stadt in einem Presseschreiben mit.

Spielmöglichkeiten und Bouleplatz

Bürgermeister Matthias Henne, Armin Brutschin und Thomas Schad von der Stadtverwaltung sowie die Planerin Ulla Hauser aus Waldburg vor Ort haben sich laut Mitteilung nun getroffen und die Arbeiten begutachtet. Der Spielplatz Pfändle biete neben den Spielmöglichkeiten – etwa Sandspieltische, Sandschütten, Seilbahn für Sandeimer (Kleinkinder), Spielhaus, Rutschen, Hängematten-Schaukel und Ballspielmöglichkeiten – auch einen Boule- und Verweilplatz für alle Generationen. Für eine natürliche Beschattung sorgen nach Angaben der Stadt mehrere Bäume, die aber erst noch etwas wachsen müssen.

Im Tannenbühl lockt der große Spielturm

Der Spielplatz im Tannenbühl wurde komplett saniert, teilte die Stadt weiter mit. Der östliche Teil des Spielplatzes richte sich eher an kleinere Kinder ab etwa zwei Jahren. Der jetzt sanierte Teil sei besonders gut für Kinder ab etwa sieben Jahren geeignet. Hier dominiere der große Spielturm. Die Kosten für Spielplatz Pfändle betragen laut Stadt rund 120 000 Euro, diejenigen für den Spielplatz Tannenbühl rund 186 000 Euro (zwei Bauabschnitte).