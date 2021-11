Pfad-Finder - Mit dem Mountainbike die Welt und sich selbst neu entdecken

Das Erwin Hymer Museum lädt mit seiner Live-Reportage am Donnerstag, 11. November, auf eine abenteuerliche Art des Reisens ein: Bike-Profi Harald Philipp sieht selbst da noch fahrbare Wege, wo die Grenzen zwischen Wandern und Klettern fließend sind – in den entlegensten Landschaften der Alpen und Asiens. Sein Weg führt von den Hausgipfeln nahe Innsbruck zu vereisten Vulkanen in Sibirien, über Höhen und Tiefen im Himalaya, auf noch nie mit dem Mountainbike befahrene Berge in Nordkorea – und wieder zurück nach Tirol, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dabei gehe es Harald Philipp nicht darum, sich als Held des „Schneller, Höher, Weiter" zu inszenieren. Mit einem Schuss Selbstironie berichtet er auch von Fehlschlägen und Sackgassen. So nimmt er Mountainbiker, Bergsportler, Reise- und Naturfans mit auf einen Trip durch sein Leben, das sich im Grunde gar nicht so sehr von dem seiner Zuschauer unterscheidet. Wichtig sind ihm auch seine Weggefährten. Aus einer Ski-Expedition mit seiner Mutter Uta Philipp auf der sibirischen Halbinsel Kamtschatka wird der Respekt vor den Gefahren auf einem der aktivsten Vulkane der Welt greifbar. Trial-Weltmeister Tom Öhler begleitet Harald auf den fahrtechnisch anspruchsvollsten Trails der Alpen. Und in Himalaya-Tälern ohne eine einzige Straße zeigen Harald und sein Freund Martin Falkner, dass man mit dem Mountainbike als Kommunikationsmittel auch am Ende der Welt weit kommen kann – ohne fließend Nepali zu sprechen. Die Live-Reportage Pfad Finder ist eine Geschichte über die Neugier auf das Unbekannte. Über die Freiheit, seinen Lebensweg selbst zu gestalten – und im Unterwegssein zu finden. „Gerade in unserer bewegten, globalisierten Welt ist es wichtig, ein Zuhause als Ruhepunkt zu haben", sagt Harald Philipp. „Doch genauso wichtig ist es, immer wieder aufzubrechen und die ausgetretenen Pfade zu verlassen." Es geht ihm darum, Natur und Kulturen zu entdecken, sprichwörtlich zu er-fahren, und nicht zuletzt auch sich selbst.