Petra Krebs lädt zum Webinar „Bildung in Zeiten von Corona“ am 30. Juni

Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion, Sandra Boser, und der stellvertretende Vorsitzende des GEW-Ortsverbandes Allgäu, Ottmar Rupp, sind zu Gast bei einem Webinar der Grünen Landtagsabgeordneten Petra Krebs, die im Wahlkreis 68 auch die Städte Bad Waldsee und Aulendorf vertritt.

Unter dem Thema „Bildung in Zeiten von Corona“ kann man laut Mitteilung am Dienstag, 30. Juni, ab 19 Uhr digital mit Sandra Boser und Ottmar Rupp über die aktuelle Situation in den Schulen, über Bildungschancen, die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und über mögliche Lösungsansätze. diskutieren. Wer teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail an petra.krebs.wk@gruene.landtag-bw.de und erhält dann den Teilnahmelink.