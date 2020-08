Petra Krebs kommt auf den Wochenmarkt

Die Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Wangen, Petra Krebs (Grüne), kommt im Rahmen ihrer Sommertour zu einem Bürgergespräch auf den Bad Waldseer Wochenmarkt am Dienstag, 11. August, von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr.

Dabei haben Interessierte laut Pressemitteilung die Möglichkeit, sowohl ihre persönlichen Anliegen anzusprechen, als auch über landes- und regionalpolitische Themen zu diskutieren. Weitere Marktgespräche finden am Montag, 3. August in Leutkirch, am Donnerstag, 6. August, in Bad Wurzach, am Samstag, 9. August in Kißlegg und am Donnerstag, 13.August in Isny statt.