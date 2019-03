Peter Orloff und Kosaken-Chor treten auf

Im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee findet am Donnerstag, 23. Mai, um 19.30 Uhr ein Konzert des Schwarzmeer Kosaken-Chores statt unter der musikalischen Gesamtleitung von Peter Orloff. Er startete einst als jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt im Schwarzmeer Kosaken-Chor seine Karriere und feiert inzwischen sein 60-jähriges Bühnen-Jubiläum, teilen die Veranstalter in einem Presseschreiben mit.

„Aus dem kleinen Jungen mit der schon damals aufsehenerregenden Stimme wurde die Schlagerlegende Peter Orloff, der ,König der Hitparaden’ mit 19 eigenen Charts-Notierungen und zahlreichen Goldenen Schallplatten“, heißt es im Pressetext weiter. Als Komponist sei er erfolgreich gewesen, außer für Peter Maffay und Bernd Clüver habe er unter anderem auch Heino, Freddy Quinn und Julio Iglesias produziert.

Russische und ukrainische Sänger

„Russland und die Ukraine haben derzeit ein Problem, aber hier konzertieren unter der Leitung von Peter Orloff hochdekorierte ukrainische und russische Sänger in herzlichem Einvernehmen – atemberaubende Tenöre, abgrundtiefe Bässe und ein männlicher Sopran von der Kiewer Oper“, teilt der Veranstalter, die Brago Media GmbH, weiter mit. Dem Ensemble gehören auch drei russische Instrumental-Virtuosen an.

Der Schwarzmeer Kosaken-Chor präsentiert bei dem Auftritt Werke wie der „Gefangenenchor“, „Schwanensee“, „Leise flehen meine Lieder“ oder „Nessun dorma“. Herzstück des Konzerts seien „Kostbarkeiten“ aus der russischen und ukrainischen Musikliteratur wie „Abendglocken“ „Die zwölf Räuber“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Stenka Rasin“, „Das einsame Glöckchen“, „Kalinka“ und „Das Wolgalied“. Der Auftritt sei eine musikalische Reise durch das schneebedeckte Land von Moskau bis an den Baikalsee, von Kiew bis St. Petersburg mit Romanzen, Geschichten und Balladen von „überwältigender Ausdruckskraft, tiefer Melancholie und überschäumendem Temperament“.