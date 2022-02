Neuer Ombudsmann für den Medizinischen Dienst: „Ich kann den Finger in manche Wunde legen“

Zur Person:

Peter Niedergesäss, im Jahre 1955 in Balingen geboren, ist gelernter Werkzeugmacher. Er kann auf eine mehr als vier Jahrzehnte umfassende kirchliche Verbandsarbeit auf verschiedenen Ebenen zurückblicken. Zunächst in der Christlichen Arbeiter-Jugend (CAJ), später über 30 Jahre in der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB). Als Sozialsekretär der KAB war Niedergesäss auch lange Zeit in der konkreten Sozialberatung tätig. Die vergangenen 20 Jahre bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Ende Oktober 2020 wirkte er auch als Diözesangeschäftsführer. Dabei war ihm die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements wichtig, das er jetzt im Ruhestand in vielfältiger Weise fortführt: Stiftungsratsvorsitzender der Eugen-Bolz-Schule Bad Waldsee, Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung ZASS (Zukunft der Arbeit und der sozialen Sicherheit) Köln, Mitglied im ZdK (Zentralkomitee der deutschen Katholiken), Mitglied im ZdK Ausschuss „Wirtschaft und Soziales“, Vorstandsmitglied der Suppenküche Klosterstüble Bad Waldsee und Vorstandsmitglied der Blutreitergruppe Reute-Gaisbeuren als begeisterter Hobbyreiter. Kontakt: Medizinischer Dienst Baden-Württemberg, Ombudsperson, Postfach 1210, 77902 Lahr; E-Mail: ombudsperson@md-bw.de, Telefon 07821/938 1701. (rh)