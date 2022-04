Personalengpässe: Waldseer Briefkästen bleiben tagelang leer

Die ansteckende Omikron-Variante sorgt weiterhin für viele Corona-Erkrankungen und Quarantänemaßnahmen in Unternehmen und Einrichtungen. Mit der DHL-Zustellbasis in Bad Waldsee ist jetzt auch die kritische Infrastruktur der Deutschen Post von einem erhöhten Krankenstand betroffen.

In vielen Haushalten der Kernstadt und in den Ortschaften sind deshalb von Samstag bis Mittwoch die Briefkästen leer geblieben. Lediglich die Paketzustellung konnte trotz des akuten Personalengpasses aufrechterhalten werden.

Wann sich die Verhältnisse bei der Briefzustellung in der Großen Kreisstadt normalisieren, konnte Deutsche Post DHL-Group-Sprecher Dieter Nawrath von der Regionalen Kommunikation Süd in München auf SZ-Anfrage nicht beantworten.

Das kann teuer werden

Bleibt der Briefkasten leer, flattern schon keine Rechnungen ins Haus, mag der eine oder andere Postkunde denken. Leider erreicht dann aber auch Behördenpost mit Terminvorgaben die Haushalte nicht, was unter Umständen teuer werden kann. Zu einer regelmäßigen und zuverlässigen Briefzustellung seitens der Deutschen Post DHL-Group gibt es also keine Alternative.

Zu viele Krankheitsfälle

Das weiß man auch beim genannten Unternehmen, das seit 2014 am Waldseer Stadtrand eine DHL-Zustellbasis betreibt, die Lieferungen vom Briefzentrum Weingarten und vom Paketzentrum Günzburg bekommt und an die Postkunden weiterverteilt.

Wir verstehen den Ärger und entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten. Aber den erhöhten Krankenstand am Standort können wir aktuell bedauerlicherweise nicht ganz kompensieren, räumt Nawrath gegenüber der SZ ein.

Die Zustellung erfolge deshalb „teilweise nicht in der Qualität, wie es unsere Kundinnen und Kunden gewohnt sind“.

Derzeit gibt es Verzögerungen

Die Beschäftigten der DHL-Zustellbasis im Gewerbegebiet Wasserstall versuchten, alle vorliegenden Sendungen „taggleich zuzustellen. In Fällen, in denen uns dies bedauerlicherweise nicht gelingt, sollten die Verzögerungen aber nicht länger als einen Tag betragen“, so der DHL-Sprecher.

Im Moment sind dies jedoch fünf Tage, wie ein Beispiel aus dem Wohngebiet Frauenberg zeigt: Die seit Samstag ausgebliebene Post für Privatkunden wurde am Mittwoch auf einen Schlag zugestellt und der Briefkasten war nach tagelanger Leere randvoll mit Briefen und abonnierten Zeitschriften.

Ab wann es wieder normal läuft?

„Wir tun alles dafür, die Auswirkungen des Krankenstandes so gering wie möglich zu halten – zum Beispiel durch personelle Unterstützung der Postbotinnen und Postboten vor Ort bei Ihnen. Intensivst arbeiten wir daran, möglichst rasch wieder die gewohnte Qualität zu bieten. Eine Prognose, wann alles wie gewohnt läuft, wäre aber unseriös und deshalb können wir keine abgeben“, so der Unternehmenssprecher dazu.

Auf der Suche nach neuen Mitarbeitern

Wie viele Beschäftigte heute bei der örtlichen DHL-Zustellbasis arbeiten und wie viele davon augenblicklich erkrankt sind, war nicht in Erfahrung zu bringen. Als dieser Betrieb 2014 in Betrieb genommen wurde, belieferten 40 Mitarbeitende mit 27 Fahrzeugen 17.000 Haushalte (SZ berichtete).

Der Personalbestand scheint aber schon ohne Krankheitsfälle gering zu sein, denn das Unternehmen sucht in der Kurstadt fortlaufend neue Arbeitskräfte, was Nawrath bestätigt: „Aktuell sind wir an diesem Standort auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden und wir freuen uns über jede/n motivierten Bewerber/in mit Deutschkenntnissen, Arbeitserlaubnis und Führerschein der Klasse B – ganz unabhängig von der persönlichen Situation oder beruflichen Vorerfahrung.“

Die Deutsche Post DHL-Group beschreibt ihr Sprecher als „attraktive Arbeitgeberin, die immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellt, wenn dies erforderlich ist“. Alle neuen Beschäftigten würden auf Basis des geltenden Tarifvertrags der Deutschen Post AG vergütet – Arbeitsbekleidung sowie Betriebsmittel stelle man bereit.

„Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nach unserem Anlernkonzept an die Arbeit herangeführt und dank unserer im Jahr 2021 eingeführten Standortleiterinnen und -leiter haben sowohl unser langjähriges Personal als auch unsere ganz neuen Beschäftigten bei aufkommenden Problemen aller Art direkte Ansprechpartner vor Ort“, betont Nawrath und hofft auf eine große Anzahl neuer Bewerbungen, um die Briefzustellung wieder in Schwung zu bringen.