Personal Trainer macht Gerster Fit für Marathon

Der Bad Waldseer Personal Trainer, Marcus Frank (Foto: hey), hat in den vergangenen vier Monaten intensiv mit dem Bundestagsabgeordneten Martin Gerster auf den Berlinmarathon am Sonntag, 27. September, hin trainiert. Wie das Training verlief und welche Zeit die beiden anpeilen, hat Frank SZ-Redakteur Wolfgang Heyer verraten.

Herr Frank, wie entstand die Zusammenarbeit?

Angefangen hat alles vor eineinhalb Jahren. Ich habe Martin über sein Wahlkreisbüro angeschrieben, weil ich wusste, dass er während seiner Studienzeit schon zweimal Marathons unter vier Stunden gelaufen ist. Aufgrund seiner politischen Tätigkeit und hohen Arbeitsbelastung blieb aber keine Zeit mehr für Trainingseinheiten. Als ich ihn damals gesehen habe, hatte er einige Kilos zu viel, um an frühere Leistungen anknüpfen zu können.

Und wie ging es weiter?

Es kam zu einem ersten Training in Ochsenhausen und zu weiteren Einheiten im Burrenwald in Biberach und am Jordanbad. 80 Prozent aller unserer Trainingseinheiten fanden im strömenden Regen statt. Und jetzt im März ist Martin den Rom-Marathon in einer Zeit von 6 Stunden und 20 Minuten gelaufen.

Da ist also noch Luft nach oben?

Ja, das war dann der Aufbruch zu vier intensiven Trainingsmonaten, denn es gibt eine klare Zielsetzung für den Berlinmarathon und dieses Ziel lautet 4 Stunden und 59 Minuten.

Ist dieses Ziel wahrscheinlich?

Ich war jetzt drei Tage in Berlin – für den nötigen Feinschliff. Und es sieht sehr gut aus. Ich denke diese Zeit kann Martin erreichen. Ich bin also zuversichtlich.

Wie sehen die letzten Vorbereitungen für den Marathon aus?

In der Woche davor gibt es nur noch eine Devise: Faulenzen, faulenzen, faulenzen – soefern das bei einem aktuell 18-Stunden-Arbeitstag überhaupt möglich ist. Die Ruhe ist wichtig, um die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen.