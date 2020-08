Per Handy ein Parkticket lösen

Bargeldlos und bequem, ohne zum Automaten gehen zu müssen, können Autofahrer ab sofort auch für die Tiefgarage des Haus am Stadtsee die Dauer des Parkens wählen und ein digitales Ticket anfordern. Das teilt die Stadt Bad Waldsee mit.

Smartphone-App von „EasyPark“

15 Minuten vor Ablauf des Parkvorgangs erhalte der Nutzer eine Erinnerungs-SMS oder Push-Nachricht und könne bei Bedarf unter Beachtung der Höchstparkdauer den Parkvorgang per Handy verlängern, ohne erneut zum Automaten gehen zu müssen. Wer die Smartphone-App von „EasyPark“ heruntergeladen hat, könne den Dienst am bequemsten nutzen, da die App Vorteile wie zum Beispiel Standortanzeige der aktuellen Parkzone biete. Die Nutzer per SMS oder Anruf würden die Anleitung und die Parkzonennummer an den Parkscheinautomaten finden.

Durch die Einführung des Handyparkangebots in der Tiefgarage Haus am Stadtsee kann laut Stadt nun auf allen gebührenpflichtigen Parkplätzen im Stadtgebiet ein digitaler Parkschein gelöst werden. Der einzige Unterschied sei die jeweilige Parkzonennummer. Diese stehe auf den Aufklebern an den Automaten. Das Bezahlen von Parkgebühren mit dem Handy sei sehr einfach, es gebe drei Möglichkeiten.

Per App, SMS oder Anruf

App: Die App von „EasyPark“ kann über den Google-Playstore oder den Apple-AppStore kostenlos aufs Handy heruntergeladen werden. Alternativ kann man sich über www.easypark.de nach Eingabe der Handynummer eine SMS mit dem Link schicken lassen. In der App kann man sich ohne Registrierung über ein PayPal-Konto anmelden und sofort parken. Ebenso ist die Zahlung per Kreditkarte oder Lastschrift möglich. Nach der Installation kann der Parkvorgang mit einem Fingertipp gestartet, beendet oder innerhalb der Höchstparkdauer verlängert werden. Für das Parken via App fällt pro Parkvorgang eine Transaktionsgebühr von zwölf Cent an. Trotz dieser Gebühr kann laut der Stadt Geld eingespart werden, da Parkvorgänge bequem und jederzeit wieder beendet werden könnten, zum Beispiel wenn man einmal früher zum Fahrzeug zurück kommt. Falls gewünscht, lasse sich die aktuelle Parkzone über GPS ermitteln (über die Ortungsfunktion des Handys).

SMS: Es genügt, eine SMS an die Nummer 44077 zu senden. Im Nachrichtentext müssen die Nummer der Parkzone (zum Beispiel 880325 für Tiefgarage Haus am Stadtsee oder 880301 für den Bleicheparkplatz), das Autokennzeichen (ohne Leerzeichen), gefolgt von einem Punkt und der gewünschten Parkzeit in Minuten stehen. Daraufhin erhält man eine SMS mit der Bestätigung „Parkvorgang gestartet“. Die Parkgebühr wird automatisch dem Handyvertrag oder der Prepaidkarte belastet. Die Nummern der Parkzonen stehen auf den Aufklebern an den Parkscheinautomaten. Beim Parken via SMS fällt eine Transaktionsgebühr von 18 Cent an.

Anruf an 0221/2601888: Die automatische Ansage führt Schritt für Schritt zum Bezahlvorgang. Auch hier müssen Parkzonennummer und Kennzeichen eingegeben werden. Zum Beenden des Parkvorgangs ist ein weiterer Anruf notwendig. Beim Parken via Anruf fällt eine Transaktionsgebühr von zwölf Cent an.