Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 19 Uhr in der Straße „Zur Spitzenkapelle“ ist laut Polizei eine Person schwer verletzt worden. Eine 52-Jährige stürzte mit ihrem Pedelec eigenen Angaben zufolge aufgrund eines Fahrfehlers über einen Bordstein und verletzte sich dabei derart, dass sie von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.