PCR-Tests in der Waldseer Stadthalle möglich

Seit Mittwoch sind PCR-Coronatests in der Bad Waldseer Stadthalle ohne Anmeldung möglich. Die „Gemeinsam neue Wege GmbH“ (GnW) hat nach Angaben der Stadt in enger Zusammenarbeit mit dem Labor des Medizinischen Versorgungszentrums Ravensburg einen „kostengünstigen, schnellen und benutzerfreundlichen Prozess“ für PCR-Tests entwickelt. Bei Abstrichentnahme vor 11 Uhr liege das Ergebnis am selben Tag vor. Der Buchungscode könne vorab im Internet auf die Homepage der GnW oder vor Ort generiert werden.

Eine PCR-Testung kostet laut Pressemeldung der Stadt bei GnW 60 Euro. Kostenlos durchgeführt werde der Test für enge Kontaktpersonen oder Schüler aus positivem Pool, Personen mit positivem Schnelltestergebnis (Kontrolltestung) sowie für Personen zur Beendigung der Quarantäne nach einer Infektion. Für kostenlose PCR-Tests solle nach Angaben der Verwaltung die Versichertenkarte mitgebracht werden.

Die Öffnungszeiten sind täglich von 7 bis 11 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr. Personalausweis oder Reisepass sollten mitgebracht werden. Weitere Informationen sind auf der Homepage der GnW zusammengestellt.