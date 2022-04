Paulina Wolf wird 5000-Meter Landesmeisterin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Wochenende wurden in Gerlingen bei Stuttgart die Baden-Württembergischen 5000-Meter-Meisterschaften ausgetragen. Mit am Start war die für den TSV Reute startende Langstreckenläuferin Paulina Wolf. Sie absolvierte die zwölfeinhalb Stadionrunden in einer neuen persönlichen Bestzeit von 17:43 Minuten. Nach dem Start setzte sich im Damen-Rennen rasch ein Führungstrio ab, dem die 22-jährige angehörte. Die Windverhältnisse erschwerten an diesem Tag einen Alleingang, weshalb sich die Spitze bis Runde neun bei der Führungsarbeit abwechselte und so das Tempo hoch halten konnte. Durch eine nochmalige Tempoverschärfung in den letzten drei Runden konnte sich Wolf schließlich absetzen und das Rennen zu ihren Gunsten entscheiden. Nach drei Goldmedaillen im Jugendbereich sicherte sich Wolf nun den Landesmeister-Titel bei den Frauen.