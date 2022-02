Paulina Wolf und Jonas Haiss siegen beim Crosslauf in Reute

Die TG Bad Waldsee 1848, Abteilung Triathlon, und der TSV Reute haben nach dem Beispiel des Crosslaufs in Biberach-Birkenhard ihr Corona-Konzept angepasst. Bei der zweiten und letzten Etappe der Crosslaufserie Oberschwaben durften die Läuferinnen und Läufer am Sonntag nur auf die Strecke, wenn sie die 2G-plus-Regelung erfüllt hatten. Zahlreiche Sportler kamen nach Reute, die schnellsten waren Paulina Wolf vom Gastgeber sowie Jonas Haiss von der TSG Zwiefalten. Er profitierte aber auch davon, dass der große Favorit doch nicht in Reute gestartet war.

Die Bedingungen waren trocken, jedoch war es am Sonntag äußerst windig. Die Bänder der Streckenbegrenzungen flatterten im Wind, der den Athletinnen und Athleten teils heftig entgegen blies. In Abwesenheit des Favoriten und letztmaligen Siegers in Reute, Aimen Haboubi vom SSV Ulm 1846, war das Rennen offen und wurde zunächst von einer Fünfergruppe angeführt. Aus ihr setzten sich Mitte des Laufes, der über fünf Runden und 8,3 Kilometern ging, Marcel Rüdisser (Sport Haschko Team) und Jonas Haiss (TSG Zwiefalten) ab. Bis kurz vor Schluss blieben sie zusammen, wobei Haiss die grüßeren Reserven hatte und sich doch noch ein bisschen absetzte. Er gewann in 29:44 Minuten vor Rüdisser (29:55) und Hannes Bitterling (Triathlon Team Göppingen, 30:04). Auf den weiteren Plätzen folgten Robert Fülle (SSV Ulm 1846, 30:08) und Thomas Nuber (SG Niederwangen, 30:11).

Bei den Frauen war es von Beginn an eine klare Sache für die Topläuferin der TSV Reute Runners, Paulina Wolf. Sie gewann den Lauf souverän in 35:31 Minuten vor Jasmin Stephan (SSV Ulm 1846, 35:51) und Elke Keller (LG Filstal, 38:41).

Die Schülerinnen und Schüler in der U12 liefen zwei Runden über 400 Meter. Es siegten Benedikt Spöker (Mengens Triathleten) in 2:58 Minuten und Johanna Streißle (TG Biberach, 3:00 Minuten). In der Klasse U14/16 über drei Runden entschied ein packender Endkampf um Brustlänge das Rennen. Vorne lag am Ende Julian Merk (SC Vöhringen, 4:02) vor dem zwei Jahre jüngeren Miguel Miller (DAV Ravensburg Trikids, 4:03). Bei den U16-Juniorinnen gewann Alena Kersten (LTC Wangen, 4:39) vor Annika Erbelding (DAV Ravensburg Trikids, 4:55).

Zwei Runden mit insgesamt 3,3 Kilometern mussten die Jugendlichen laufen. In großen Schritten und mit einem Steigerungslauf bis ins Ziel gewann Julian Kristen (SSV Ulm 1846) in 11:44 Minuten vor den Brüdern Finn Lucas Frey (12:02) und Nils Frey (TSV Wäschenbeuren, 12:48). Die weibliche Jugendklasse gewann Lucy Lou Müller (SSV Ulm, 13:27) vor Maja Gralki (LTC Wangen, 13:45).

In den Altersklassen des Hauptlaufs siegten Thomas Langer (M50, TV Kempten, 33:09 Minuten), Edi Wucher (M55, SC Vogt, 36:22), Hans Breuninger (M60, TSV Reute Runners, 36:25) und Siegfried Borsutzky (M65, TSV Reute Runners, 35:31). Bei den Frauen gewannen Claudia Langer (W45, 41:56 Minuten) und Karin Nowak (W50, 41:44) von den TSV Reute Runners ihre Altersklassen.