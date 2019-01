Paul Sägmüller veröffentlicht Bilderbuch zur Roßbergbahn

Einen Sammelband mit Postkarten vom Anfang des 20. Jahrhunderts hat Heimatforscher Paul Sägmüller aus Bergatreute jüngst veröffentlicht. Die Bilder zeigen historische Ansichten der Ortschaften entlang der Roßbergbahn und dem Haistergau.

„Angefangen hat alles vor ein paar Jahren mit dieser Postkarte“, erklärt Sägmüller und tippt auf eine dreigeteilte Ansichtskarte, die die Sehenswürdigkeiten entlang der Roßbergbahn zeigt. So sind darauf unter anderem der Bahnhof Roßberg, die Wallfahrtskirche St. Sebastian in Haisterkirch, der Rohrsee, das Bad Wurzacher Schloss und der Bahnhof in Haidgau abgebildet. Angestachelt von der Idee, weitere Postkarten der Ortschaften zusammenzutragen, mündete die intensive Recherchearbeit nun in einem Bilderbuch, das die Szenerien mal farblich, mal schwarz-weiß, mal gemalt und mal fotografiert darstellt.

Beim genauen Betrachten der Postkarten fällt auf, dass so manche Zeichnung mit einer Prise Kreativität geschaffen wurde. „Bei einer Ansichtskarte zum Haidgauer Bahnhof fällt beispielsweise auf, dass da ein Türmchen ans Gebäude gemalt wurde, dass es nie gegeben hat. Das wurde halt dazu gemalt“, erklärt Sägmüller und schmunzelt. Eine andere Ansicht vom Wurzacher Bahnhof zeigt die abgebildeten Menschen im Miniatur-Maßstab und lässt das Gebäude dadurch deutlich größer wirken.

Im 108-Seiten umfassenden Buch finden sich zudem Postkarten aus dem Haistergau wieder. Gebäude- und Landschaftsaufnahmen aus Osterhofen, Hittelkofen, Haisterkirch, Hittisweiler und von der Grabener Höhe erinnern an längst vergangene Zeiten. Grußworte von Haisterkirchs Ortsvorsteherin Rosa Eisele und von Landrat Harald Sievers schmücken das Buch außerdem. Bei einer Kirchenführung in Bergatreute, bei der der Landrat teilnahm, fragte Sägmüller den Landrat keck nach einem Grußwort, drückte ihm ein eigens für ihn gefertigtes Ansichtsexemplar des noch unfertigen Buchs in die Hand und erhielt ein paar Wochen später einige Zeilen. Sievers schreibt: „Mit ,Gruß von Roßberg - Wurzach’ hat uns Paul Sägmüller die Erinnerung an ein Stück Behaglichkeit, aber auch an vergangene Tage voller Mühen und Entbehrungen geschenkt.“