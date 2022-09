Patrozinium „Maria Geburt“ in Graben würdevoll gefeiert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wieder in der Kapelle konnte im höchstgelegenen Weiler der Stadt Bad Waldsee am 8. September, dem Gedenktag von „Maria Geburt“, das Grabener Patroziniumsfest gefeiert werden. Letztes Jahr musste wegen der Coronapandemie-Regelungen das Fest im Freien stattfinden. Familie Frick hatte dafür ihren Hofbereich zur Verfügung gestellt.

Pfarrer Stefan Werner, der die heilige Messe zelebrierte, freute sich darüber, dass neben Grabener Bürgerinnen und Bürgern wiederum treue Gottesdienstbesucher aus der Seelsorgeeinheit das Patrozinium der Geburt der Gottesmutter Maria mitfeierten. Geweiht geworden ist die Grabener Marienkapelle bekanntlich auf die Namensgebung „Maria Geburt“.

Entgegen aller Wetterprognosen wölbte sich ein blauer Himmel über Graben und die Sonne sandte helle Strahlenbündel während der abendlichen Gottesdienstfeier durch die Fenster der schmucken Kapelle.

Pfarrer Stefan Werner erinnerte daran, welche Legenden um die Geburt der Gottesmutter entstanden sind und welche Bedeutung diese heute noch haben.

Mit Gitarrenklängen wurden das ausgewählte Liedgut durch Claudia Waibel und Pfarrer Werner gekonnt begleitet. Besonders inbrünstig sangen die Mitfeiernden das Lied „Segne Du, Maria“ mit. Am Ende der Eucharistiefeier erbat Pfarrer Stefan Werner den Segen Gottes für alle Gekommenen, für alle Grabener Einwohner und die Besucher dieser Kapelle, die bekanntlich an einer Weggabelung von beliebten Wanderstrecken liegt.

Viel Lob gab es auch für alle, die ehrenamtliche Mesnerdienste in den Kapellen des Haistergaus verrichten. In Graben hat seit einigen Jahren Rita Fink die Kapellenpflege übernommen. Dafür wurde ihr aufrichtig gedankt.

Schon zur Tradition gehört in Graben im Anschluss an den Gottesdienst ein gemütliches Zusammensein. Da die Wettervorhersagen ursprünglich Regenschauer andeuteten und deshalb eine Absage geplant war, wurde ganz kurzfristig umgeplant. Das Nachfeiern im Frick-Hofareal konnte also wieder stattfinden.

Die Gekommenen konnten so im prachtvollen Blumen- und Pflanzenparadies der Familie Frick doch noch einen angenehmen Abend zum Ausklang des „Grabener Festtags“ genießen.

Die Gäste wurden wie gewohnt mit Getränken und dazu mit schmackhaften Happen von Monika Frick und Rita Fink verwöhnt.