Party macht Wald am Aussichtsturm zur Müllkippe

Am Fuße des Waldseer Aussichtsturmes beim Schulgelände Döchtbühl sind dieser Tage wieder einmal Ferkel am Werk gewesen. Hinterlassenschaften wie übriggebliebene Lebensmittel vom Discounter und Getränke, ein Wegwerfgrill sowie jede Menge Plastikverpackungen und Glasscherben zeugen davon, dass eine spätsommerliche Waldparty etwas aus dem Ruder gelaufen zu sein scheint. Wenn schon feiern, dann wenigstens den Müll mitnehmen und daheim korrekt entsorgen. Diese Aufgabe darf jetzt der städtische Baubetriebshof auf Kosten der Allgemeinheit übernehmen, was Mitarbeiter und Steuerzahler mittlerweile gleichermaßen nervt. Foto: SAbine Ziegler