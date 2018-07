Party auf der Bleiche: Bad Waldsee ist eine DJ-Hochburg

Das „Young Culture Open Air“ gehört fest zum Veranstaltungsprogramm des Altstadt- und Seenachtfestes dazu. Auf dem Bleiche-Parkplatz werden wieder Tausende Jugendliche und Junggebliebene zur aufgelegten DJ-Musik tanzen. Dahinter steckt allerdings viel Arbeit.

Im Mai beginnen die Vereinsmitglieder mit den Vorbereitungen für die große Feier. „Dann ist unsere erste große Sitzung und wir besprechen mögliche Umbaumaßnahmen oder Veränderungen an der Standkonzeption“, erklärt Vorstand Sebastian Beller. Die Hauptorganisation stemmt er gemeinsam mit seinem Stellvertreter Ferdinand Klingele, dem Ehrenvorstand Andreas Franke und dem ehemaligen Vorstandsmitglied Fabian Massier. Von Jahr zu Jahr wurde die Young Culture-Party größer und größer. Rückblickend profitieren die vier nun von ihrem Einsatz. „Es ist alles eingespielt“, bilanziert Franke. Die Zusammenarbeit mit der Stadt und der Polizei sei gut. Auf dem Partygelände selbst gehe es trotz der vielen Gäste ruhig zu. „Das liegt auch an den Securities“, sind sich die Organisatoren einig und fügen mit einem schelmischen Lächeln hinzu: „Waldsee ist allgemein ruhiger, als das Ordnungsamt vermutet.“

Die Aufgaben haben die Verantwortlichen verteilt – und es sind viele Aufgaben: Schichtpläne müssen erstellt, die Bar organisiert und die DJs gebucht werden. Am Freitag vor dem Stadtfest wird der Lastwagen voll geladen. Am Altstadtfest-Samstag bauen die Vereinsmitglieder ihren Stand selbst auf und helfen die Musikanlage anzuschließen. Insgesamt neun Stunden dauert das Prozedere, ehe wenige Augenblicke nach den letzten Aufbauarbeiten die ersten Gäste auf dem Gelände eintreffen. 70 Helfer sind das Wochenende über im Einsatz. Dann gibt die Musik den Takt an. „Und da schauen wir darauf, dass es regional bleibt und nur DJs auflegen, die eine Verbindung nach Bad Waldsee haben“, betont Franke.

Bad Waldsee gilt in der Szene als DJ-Hochburg. Viele Musiker mit Kurstadt-Wurzeln haben in den vergangenen Jahren Erfolge an den Turntables gefeiert. Warum das so ist? Das führen die Young-Culture-Mitglieder auf die Verdienstes ihres Ehrenvorstande zurück. 1992 organisierte Franke seine erste Techno-Party im Tannenbühl. Die Nachfrage nach seinen Feiern und dem Auflegen wurde größer. Unter anderem wies er Martin Horger und Massier alias DJ Masaje in die Kunst ein. Zuletzt machten einige Workshop-Teilnehmer von sich reden, die das Angebot beim Ferienspaß für sich nutzten, um erste Berührungen mit dem Auflegen zu bekommen. „Und Bad Waldsee ist keine Jukebox-Stadt, wo nur kommerzielle Mucke läuft, sondern Sound, der die Leute feiern lässt. Waldsee braucht keine Ballermann-Musik, um Stimmung zu haben. Da haben wir etwas geschaffen, worauf wir stolz sind“, fasst Massier die Leidenschaft für die Musik in Worte.

Indes wird in Bad Waldsee weiterhin über eine mögliche Verlängerung des Festes diskutiert. Die vier sprechen sich jedenfalls klar für eine Ausweitung des Stadtfestes aus. Eine Forderung ist ihnen dabei besonders wichtig: „Die Musik sollte erst um 1 Uhr abgeschaltet werden müssen und nicht schon um 12 Uhr“, so Beller. Für die Vereine stelle diese eine Stunde keine größere Belastung dar, schließlich seien die Helfer schon vor Ort. Massier bekräftigt die nächtliche Verlängerung aus DJ-Sicht: „Die jungen Leute gehen heutzutage später zum Feiern. Höhepunkt ist um 12 Uhr und da ist dann die Musik aus. Dann stehen Hunderte vor der Bühne und schauen ungläubig.“ Franke wünscht sich diesbezüglich mehr Mut von der Stadt und versteht nicht, wieso die einstündige Festverlängerung „nicht einfach mal in einem Jahr ausprobiert wird“. Speziell mit Blick auf umliegende Zeltfeste, wie beispielsweise in Molpertshaus oder Alttann, äußert der Fahrschullehrer sein Unverständnis zur kurzen Festzeit.