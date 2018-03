Partnerschaftskomitee aus Frankreich war zu Gast bei der Waldseer Fasnet

Bad Waldsee (sz) - Getreu dem Waldseer Fasnetsmotto „Bonjour Frankreich“ haben sich von Fasnetssamstag bis Fasnetsmontag rund zehn Mitglieder des Partnerschaftskomitees aus dem französischen Canton de Bâge unter die Narren gemischt. Sie genossen die Zunftparty, den Narrensprung in Aulendorf und als krönenden Abschluss den Narrensprung in Bad Waldsee, teilt die Stadt mit. Das Komitee hat sich neu aufgestellt: Vorsitzender ist Philippe Rochet (3. von rechts), seine Stellvertreterin Monique Chambard (5. von rechts). Letztere ist schon seit vielen Jahren aktiv und pflegt regelmäßige, auch private, Kontakte nach Bad Waldsee. Anlässlich eines Empfangs bei Bürgermeister Roland Weinschenk stellten sich die neuen Mitglieder vor. Der für die Partnerschaft bei der Stadt zuständige Alfred Maucher berichtete über die in den vergangenen Jahren stattgefundenen Kontakte und Aktivitäten und gab Anstöße wie die Partnerschaft eventuell weitere Impulse erfahren könnte. Die Vorschläge von ihm auch die des Komitees wurden von allen begrüßt. Wünschenswert wäre es, wenn auch noch mehr junge Menschen zusammengeführt werden könnten, sagten Bürgermeister Roland Weinschenk und der neue Vorsitzende des Komitees. Einen Dank seitens der Stadt sprach Weinschenk allen aus, die die Partnerschaft in den letzten Jahren mitgetragen haben. Eine verbindende Partnerschaft „von unten“ wachsen und getragen werden. In diesem Sinne wurde ein kleiner „Fahrplan“ für die nächsten Partnerschaftsaktivitäten besprochen. Foto: Stadt