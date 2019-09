Parkrempler am Sportgelände

Ein unbekannter Fahrer eines wohl rot lackierten Pkw hat vermutlich am Sonntag zwischen 14 und 17.30 Uhr in Bad Waldsee einen Unfall verursacht, teilt die Polizei mit. Er stieß auf dem Parkplatz des Sportgeländes in der Lortzingstraße vermutlich beim Ausparken gegen einen geparkten, weiß lackierten BMW mit Ravensburger Kennzeichen, und floh. Am BMW entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wiengarten unter Telefon 0751/8036666 entgegen.