Parkplatz und Gehwege sind wieder frei

Wegen Nestern des Eichen-Prozessionsspinners hat die Stadt Bad Waldsee am Donnerstag den Döchtbühlparkplatz und einen Teil des Gehwegs entlang des Parkplatzes in der Richard-Wagner-Straße sowie der Wolfegger Straße vorübergehend komplett gesperrt. Gleiches galt auch für Gehwegbereiche in der Krumhalde im Kurgebiet. Am Freitagmorgen haben die städtischen Baumkontrolleure gemeinsam mit einem Schädlingsbekämpfer die Insekten am Döchtbühlparkplatz fachgerecht abgesaugt. Das teilte die Stadt am Freitag mit.

Nach Abschluss der Maßnahmen seien die abgesperrten Bereiche pünktlich vor Schulbeginn wieder freigegeben worden. Auch die Absaugaktion in der Krumhalde verlief erfolgreich und der abgesperrte Bereich war am Vormittag wieder begehbar. Wie die Verwaltung weiter mitteilt, werde das geschulte Baumkontroll-Team der Stadt die Entwicklung des Eichen-Prozessionspinners in regelmäßigen Zeitabständen beobachten.