Parkplätze in der Wurzacher Straße sollen wegfallen - Das ist der Grund

Noch hat er Urlaub. Aber wenn der Lindauer Kinderarzt Dr. Harald Tegtmeyer-Metzdorf seine Praxis wieder öffnet, dann will er gewappnet sein für den Ernstfall, der da heißt: Coronavirus. Zwar gibt es laut Landratsamt in Lindau noch keine Infektion mit dem neuartigen Virus. Doch der Mediziner geht davon aus, dass sehr schnell einige Eltern mit kranken kleinen Kindern nach den Ferien nächste Woche in seiner Praxis stehen – mit der Angst, dass sich der Nachwuchs beispielsweise im Skiurlaub in Südtirol angesteckt hat.