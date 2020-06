Parkplätze entfallen zugunsten der Barrierefreiheit

Beschluss:

Zur Verbesserung der Barrierefreiheit in der Wurzacher Straße wird ein zentrales Mobilitätsband umgesetzt

Sowohl die Wurzacher Straße als auch der Ravensburger-Tor-Platz bleiben (wie derzeit) als verkehrsberuhigte Bereiche ausgewiesen.

Die 10 Kurzzeit-Parkplätze im Bereich der Wurzacher Straße und des Ravensburger-Tor-Platzes entfallen zugunsten einer Verbesserung der Barrierefreiheit

Es wird angestrebt, im Bereich Wurzacher Straße und Ravensburger-Tor Fahrradabstellmöglichkeiten zu schaffen

Am Parkplatz Stadtfriedhof werden durch eine Bewirtschaftungsanpassung rund 20 kostenlose Parkplätze geschaffen (Verbesserung für Anwohner, Mitarbeiter). Die Stadt prüft den Antrag von Bernhard Schultes (FW), die Plätze für Anwohner mit Berechtigungsschein zur Verfügung zu stellen

Am Parkplatz Muschgaystraße werden die bisherigen Bewirtschaftungsregelungen der Wurzacher Straße übernommen (Verbesserung für Kunden)

Die Parkplätze in der Tiefgarage des Hauses am Stadtsee sollen besser beworben und barrierefrei an die Wurzacher Straße angebunden werden. (kik)