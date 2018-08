Parkdeck Mayenbad muss zusätzlich abgestützt werden

SZ-Leser Michael Gröber hat die Redaktion auf die Stützen im Parkdeck Mayenbad aufmerksam gemacht und im Hinblick auf marode Brücken und Tiefgaragen nach dem Grund der Behelfskonstruktionen gefragt. Diese Frage hat die „Schwäbische Zeitung“ aufgenommen und Thomas Manz, Erster Beigeordneter der Stadt, damit konfrontiert.

Auffällig sind die Konstruktionen allemal. Jeweils vier gelbe Stützen sind von rot-weiß gestreiften Gittern umzäunt und blockieren ein bis zwei Parkplätze. Wie kam es dazu? Wie Manz berichtet, habe es im Zuge der Untersuchung der Tiefgarage im Haus am Stadtsee im Jahr 2017 auch eine Überprüfung des Parkdecks Mayenbad gegeben. Untersucht wurde ein möglicher Chlorideintrag durch Streusalz in das Betontragwerk. „Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Problemstellungen mit den Abdichtungen der Bauwerksfugen auf dem oberen offenen Parkdeck. Diese Problemstellungen konnten auch im Laufe der Zeit nicht vollständig beseitigt werden. Es zeigen sich immer wieder Risse, die zu Wassereinträgen in die darunter liegenden Beton- und Bewehrungsschichten führen“, berichtet Manz.

Bei einer weiteren Begehung und Untersuchung des Parkdecks im April 2018 sei durch ein Fachbüro für Baustatik festgestellt worden, dass sich die Rissbildung über den Winter verstärkt hat und das sich teilweise Verformungen an den vorhandenen Stahlbetonträgern zeigten. „Wir gehen davon aus, dass dies die ersten Auswirkungen des Salzeintrages auf den Bewehrungsstahl sind“, teilt Manz mit und weiter: „Um hier weitere Schäden an den Stahlbetonträgern sowie am Bewehrungsstahl zu vermeiden, wurden im Untergeschoss Abstützungen an den Hauptträgern angebracht. Dies dient zunächst als eine Vorabmaßnahme bis die Maßnahmen für die anstehende Sanierung feststehen.“

Und so befinden sich seit Mai insgesamt 40 Stützen unter den Hauptträgern. Rund 10 000 Euro investierte die Stadt für diese Vorab-Sicherungsmaßnahmen, die die „Vorhaltung der Abstützungen und Sicherungsanlagen bis Mitte 2019“ umfasst.

Wann genau die Pfeiler wieder abgebaut werden können, ist indes noch nicht abzuschätzen, wie Manz erklärt: „Da der genaue Schadensumfang noch nicht gänzlich ermittelt werden kann, müssen die Abstützungen zunächst solange zur Entlastung der Hauptträger verbleiben, bis die Arbeiten zur Sanierung begonnen werden.“ Für die angesprochene Sanierung hat die Stadt bereits 200 000 Euro im Haushalt eingeplant. Doch der Sanierungsbeginn ist unklar, schließlich laufen die Untersuchungen des Büros für Baustatistik noch. „Erst wenn hier alle Ergebnisse vorliegen und ausgewertet wurden, kann ein belastbares Sanierungskonzept erarbeitet und mit Kosten hinterlegt werden. Inwieweit die heute bereitgestellten Mittel ausreichen kann aktuell noch nicht beurteilt werden“, fasst der Erste Beigeordnete der Stadt die aktuelle Situation in Worte.