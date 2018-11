Paar zeigt Auszüge aus verschiedenen Musicals

Berühmte Hits aus Musicals wie Phantom der Oper, My Fair Lady oder West Side Story und bunte Kostüme: Im Haus am Stadtsee findet am Freitag, 16. November, ab 20 Uhr eine Musical Night statt.

Mit ihren Stimmen und ihrer Bühnenpräsenz singt sich das Paar Leona und Stefan Kellerbauerauf stets in die Herzen des Publikums, sie erzeugen Spannung, Freude und Begeisterung, heißt es in einer Ankündigung. Begleitet werden sie von der mehrfach ausgezeichneten US-amerikanischen Pianistin Pamela Stout.

Karten gibt es für 16 Euro, mit Kurkarte für 14 Euro, bei der Tourist Information sowie an der Abendkasse für 17, ermäßigt 15 Euro.