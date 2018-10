Pächterwechsel im Restaurant Scala

Simon Mayer wird neuer Pächter des Restaurants Scala im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee. Der 31-Jährige übernimmt das Restaurant zum 1. Januar von Cornelia Frick, die auf eigenen Wunsch aus dem bestehenden Pachtvertrag ausscheidet und um eine Auflösung des Pachtvertrages gebeten hat. Das teilte die Stadt Bad Waldsee als Verpächterin des Restaurants mit.

Mayer ist seit 2005 in verschiedenen Positionen in der Gastronomie beschäftigt. Seit 1. Januar dieses Jahres ist er als Küchenchef für das kulinarische Wohl der Gäste im Restaurant Scala verantwortlich. Somit ist er in alle wichtigen Entscheidungsprozesse des Gastronomiebetriebs eingebunden, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung. „Herr Mayer hat sich durch sein großes Engagement und seine hohe fachliche Kompetenz als Küchenchef im Restaurant Scala in den zurückliegenden Monaten für die Übernahme des Pachtverhältnisses empfohlen“, wird Bürgermeister Roland Weinschenk in der Mitteilung der Stadt zitiert. Er danke Cornelia Frick für ihr Engagement und ihre Leistungen, da „sie das Restaurant Scala fachmännisch geführt und weit über die Grenzen Bad Waldsee hinaus bekannt gemacht“ habe.