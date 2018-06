Otterbach stellt in Ravensburg aus

Der Bad Waldseer Bildhauer Axel Otterbach stellt im Möbelhaus Mauerer in der Ravensburger Eisenbahnstraße aus. Otterbach schwärmt von seiner jüngsten Ausstellung in dem geschichtsträchtigen und so zu seiner Kunst passenden Raum.

Das Haus hat seine Ursprünge um 1490, als Kornstadel des Deutschherrenordens, in der jetzigen Form ab 1906 als „Hotel Kaiserhof“. Im restaurierten Festsaal ist heute der Verkaufsraum untergebracht. In dem riesigen Raum hängen nun dreidimensionale „Raumschichten“ von Otterbach. Mit Eisespänen korrodiert, einige „Wallshapes“ vergoldet, wirken sie wie Metallskulpturen. Die strengen, klaren, magisch archaischen Formen verschmelzen mit den klaren Formen der Designermöbel. Wie Lichtpunkte finden sich auf einzelnen Vitrinen Otterbachs „Schichtsteine“ aus Carrara und Trientiner Marmor. Zu sehen ist die Begegnung von moderner Skulptur, Wohnkultur und historischem Raum zu den Öffnungszeiten des Möbelhauses.