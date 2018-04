Osterspeisen werden im Gottesdienst gesegnet

Die Kirchengemeinde St. Johannes Evangelist hat am Ostersonntag gemeinsam mit Pfarrpensionär Josef Mattes das Hochfest der Auferstehung des Herrn gefeiert. Der Projektchor unter der Leitung von Elisabeth Girmes überzeugte mit erfrischend kräftigen und lebendigen Liedern, die von Egon Miller am Piano begleitet wurden.

Das moderne Halleluja drückte in zeitgemäßem Stil die Freude über den auferstandenen Jesus Christus aus. Von den Gläubigen wurden viele liebevoll gestaltete Osterkörbe mit Osterlamm, Eiern und Süßigkeiten zur Segnung vor den Altar mit der Statue des Auferstandenen Christus gebracht. Mit der Segnung durch Pfarrer Mattes wird die Gemeinschaft des Eucharistischen Mahls am Altar auf die Hausgemeinschaften erweitert. In seiner Osterpredigt stellte Mattes die Auferstehung Jesu als Mittelpunkt des christlichen Glaubens dar. Gleichzeitig bedauerte er aber, dass im sogenannten christlichen Europa heute nur noch eine Minderheit an den Kern der christlichen Religion glaube. Doch ohne diese Kernbotschaft wäre der christliche Glaube nichtig, so Mattes und es lohne sich einmal der Frage nachzugehen, wo wir heute ohne den christlichen Glauben wären. Die Welt würde anders aussehen ohne Werte wie Nächstenliebe, Barmherzigkeit und ohne dem Glauben, dass das Leben nach dem Tod nicht als bedeutungslose Episode verlischt, erklärte Mattes.