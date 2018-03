Die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee bietet auch in diesem Jahr wieder die Ostern-Whatsapp-Aktion an. Die Teilnehmer erhalten bis Ostermontag Impulse passend zur Osterzeit aufs Handy.

„Mit Kindern über Ostern reden“, so lautet das Motto der Aktion, die Eltern dabei helfen soll, mit ihrem Nachwuchs über Glaube zu sprechen. Bereits im vergangenen Jahr haben die Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit sich dafür entschieden, diese Form anzubieten. „Wir haben im vergangenen Jahr viel positive Resonanz auf die Aktion erhalten. Außerdem gefällt uns das Material auch in diesem Jahr sehr gut“, erklärt Gemeindereferentin Sandra Weber. Und so erhalten die Teilnehmer bis Ostermontag täglich Whatsapp-Nachrichten, die biblischen Erzählungen der Kartage, Bastelideen oder auch mal Kurzfilme und andere Anregungen für zu Hause enthalten. „Auch über die Gottesdienstzeiten der besonderen Angebote für Familien in der kommende Woche hier in Bad Waldsee, Reute, Haisterkirch und Michelwinnaden wird informiert“, berichtet Weber und betont, dass die Handynummern vertraulich behandelt werden und nach der Aktion wieder gelöscht werden.

Welchen Stellenwert hat Ostern in der heutigen Zeit? Für die Gemeindereferentin leicht zu beantworten: „Ostern zeigt, dass Schmerz, Verzweiflung, Leid und Tod nicht das Ende des Lebens Jesu und auch nicht das Ende unseres Lebens ist. Somit ist es unglaublich relevant in einer Zeit, wo viele Menschen darunter leiden, dass Schwachheit gesellschaftlich immer weniger akzeptiert wird und der Tod oft tabuisiert wird.“