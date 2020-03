Osterkerze ab sofort im Eine-Welt-Laden

Unter dem Motto „Licht der Hoffnung für Uganda“ steht die diesjährige Osterkerzenaktion der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) der Diözese Rottenburg-Stuttgart für die Menschen in Uganda/Ostafrika.

Wie die Veranstalter mitteilen, werden mit dem Erlös aus dem Verkauf der Osterkerze 2020 unter anderem Aidswaisenprojekten finanziert. In einigen Regionen werden zudem an Schulen Projekte zur Finanzierung von Lernmitteln oder den Bau weiterer Klassenzimmer beziehungsweise Toiletten unterstützt. Die Kerze ist ab sofort zu den üblichen Öffnungszeiten im Eine-Welt-Laden zum Preis von vier Euro erhältlich. Der Osterkerzenverkauf kann nicht nach den Gottesdiensten am kommenden Wochenende stattfinden.