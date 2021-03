Ein Herz aus Osterglocken hat den Bewohnern des städtischen Alten- und Pflegeheims Spital zum Heiligen Geist im Bad Waldsee am Samstag viel Freude gebracht. So heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Die 65 Blumentöpfchen hatte demnach eine Familie gespendet – eingepackt in bunte Filzstoffe und mit einem Frühlingsgedicht als Fähnchen. Die Bewohner und Mitarbeiter des Spitals waren dankbar für diesen Frühlingsgruß.