OSK weitet den Ambulanzbetrieb wieder aus

Ab Dienstag weitet die Oberschwabenklinik (OSK) in ihren Krankenhäusern in Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee in einem ersten Schritt der Rückkehr zur Normalität ihren Ambulanzbetrieb wieder aus. Laut OSK-Mitteilung können Patienten dann auch in nicht absolut dringlichen Fällen wieder Termine bekommen, um Krankheitsbilder abklären zu lassen.

In der Oberschwabenklinik gibt es diese Woche einen Wendepunkt in der Coronakrise. Zum ersten mal in der Krise wird ein Bereich wieder geöffnet: nämlich der ambulante Dienst. Bisher war dieser auf medizinisch, dringliche Fälle eingeschränkt. Auch Operationen, die nicht akut sind, dürfen wieder stattfinden - alles allerdings unter besonderen Maßnahmen und Einschränkungen.

„Es ist ein erster Schritt zurück zur Normalität“, sagt Sebastian Wolf, Geschäftsführer der Oberschwabenklinik. „Von einem Krankenhausbetrieb wie zu Zeiten vor der Corona-Krise sind wir aber noch weit entfernt“, dämpft er zugleich überzogene Erwartungen.

Neuen Spielraum nutzen

Dies betrifft vor allem schnelle Operationstermine, die zunächst nicht in jedem Fall möglich sein werden. Seit vier Wochen hat gegolten, dass in Notfällen unverändert operiert wurde. Planbare Operationen, zu denen Patienten einbestellt werden, durften aber nur noch in medizinisch dringlichen Fällen erfolgen. „Auch unter diesen Bedingungen waren noch 70 Prozent unserer OP-Kapazitäten ausgelastet“, erläutert Wolf. Der Ambulanzbetrieb lief mit etwa 60 Prozent des normalen Umfangs.

Am Freitag wurde von der baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft eine Information veröffentlicht, nach der auch in zeitlich weniger dringenden Fällen wieder Eingriffe erfolgen dürfen. „Diesen neuen Spielraum wollen wir im Interesse vieler Patienten, die wir zuletzt vertrösten mussten, nutzen“, sagt Wolf.

Engpass bei Narkosemittel

Wie die OSK weiter mitteilt, gibt es allerdings zwei wesentliche Einschränkungen. Zum einen müssen die Krankenhäuser unverändert bereit sein, jederzeit größere Intensivkapazitäten für Corona-Patienten bereitzustellen. Die zweite Einschränkung betrifft den Engpass etwa bei dem für Vollnarkosen eingesetzten Mittel Propofol. Regionale Anästhesien seien in vollem Umfang möglich. Viele Patienten, die unter Vollnarkose operiert werden wollen oder müssen, müssten sich allerdings weiter gedulden.

Der Zutritt von Patienten zu den Ambulanzbereichen könne nur reglementiert erfolgen. Es werde eine strikte Termintaktung geben, mit Zutrittskontrollen sei zu rechnen. Zudem gebe es innerhalb der Kliniken eine Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz. Da auch in Kliniken die Abstandsregeln gelten, werden Wartebereich des Chirurgisch-Medizinischen Zentrums (CMZ) am EK Ravensburg auf den großen Wartebereich der Klinik für Radiologie in der Halle im Foyer ausgedehnt. Erlaubt sei nur der direkte Weg vom Eingang zur Ambulanz und wieder zurück. Weitere kleine Schritte zur Normalität sollen je nach Möglichkeit folgen.