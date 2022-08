OSK verabschiedet in Bad Waldsee den Leitenden Oberarzt Friedemann Reiser

Die Oberschwabenklinik hat den Leitenden Oberarzt der Anästhesie, Dr. Friedemann Reiser, nach 20 Jahren am Krankenhaus Bad Waldsee verabschiedet. Das teilt das Unternehmen mit. In der Schmerzambulanz werde Reiser weiterhin ärztlich tätig bleiben. „Sie sind ein Begriff in Bad Waldsee“, würdigte ihn Bürgermeistern Monika Ludy.

Angesichts der beschlossenen Schließung des Krankenhauses lag über der Veranstaltung in besonderer Weise ein Hauch von Wehmut, teilt die OSK in dem Presseschreiben mit. „Es hätte uns gefallen, wenn Sie noch einige Zeit an dieser Stätte gewirkt hätten“, so Bürgermeisterin Ludy laut Mitteilung. „Dass ein kleines Haus wie Bad Waldsee allen Widrigkeiten zum Trotz überhaupt so lange durchgehalten hat, lag auch daran, dass es Menschen wie Sie hier gegeben hat“, wird OSK-Geschäftsführer Oliver Adolph in dem Schreiben zitiert.

Reise war „Motor“ der 99 Bad Waldseer Schmerzkonferenzen

Prof. Dr. Andreas Straub, Chefarzt der Anästhesie in der gesamten OSK, lobte den engagierten Mediziner Friedemann Reiser, wie die OSK weiter mitteilt. Er habe als „Motor“ hinter insgesamt 99 Bad Waldseer Schmerzkonferenzen gestanden, in die nicht nur das OSK-Haus, sondern auch die Rehakliniken und die niedergelassenen Ärzte eingebunden gewesen seien. Reiser versprach, die Schmerzambulanz weiterhin seinen Patienten anzubieten. Bisher leistete er diese Arbeit nach weiteren Angaben der OSK neben seiner klinischen Tätigkeit.

Einst war er selbst Schwerstverletzter

Als ersten Beruf hatte Reiser den des Landschaftsgärtners erlernt. Weitere Stationen waren laut OSK die Schweizer Flugrettung „Rega“. Nach einem schweren Unfall mit dem Rettungswagen habe er als selbst Schwerstverletzter auch „die Medizin von der anderen Seite“ kennen gelernt.

Besonderes Verhältnis zu den Patienten

Nach dem Studium in Ulm und der ärztlichen Ausbildung in Biberach kam Reiser 2002 nach Bad Waldsee. Sowohl als Schmerztherapeut als auch als Anästhesist habe er ein besonderes Verhältnis zu den Patienten entwickelt. „Wir haben hier eine sichere Medizin gemacht“, nannte Dr. Thomas Sapper, Chefarzt der Inneren Medizin, laut Pressemitteilung einen der Gründe für den langjährigen Erfolg des Waldseer Krankenhauses.

Reiser verlässt eine „tolle Klinik“

„Dank und Dankbarkeit“ fühle er an diesem Abend zu seinem Abschied, so Reiser laut Mitteilung. „Viele Jahre lang konnte ich in einer tollen Klinik arbeiten.“ Mit den Worten „ein Anästhesist ohne Anästhesiepflege ist wie ein Chirurg ohne Skalpell“ habe er sich bei den Pflegerinnen bedankt, mit denen gemeinsam er für die Sicherheit der Patienten gesorgt hat.

Mit dem Dudelsackklassiker „Highland Cathedral“ beendete Reiser seine Abschiedsveranstaltung. Er wollte das Musikstück laut OSK-Mitteilung als seine persönliche Hommage an das Krankenhaus Bad Waldsee verstanden wissen.