Ab Februar ist die Oberschwabenklinik (OSK) über eine digitale Plattform mit Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten in der Region vernetzt. Damit soll es leichter werden, für einen Patienten nach der Entlassung aus dem Akutkrankenhaus den passenden Pflegeplatz oder bei einer Rückkehr nach Hause den passenden Pflegedienst zu finden. Unzählige erfolglose Telefonate auf der Suche nach der passenden Pflegemöglichkeit sollen damit für Angehörige der Vergangenheit angehören, wie es in einer Pressemitteilung der OSK weiter heißt.

Gesundheitliche Schicksalsschläge können das Leben von einem Tag auf den anderen verändern. Ist nach dem Aufenthalt in der Klinik die weitere Betreuung in einer Pflegeeinrichtung notwendig, bringe die Suche nach dem geeigneten oder auch nur irgendeinem freien Platz sowohl die Mitarbeiter der Sozialdienste der Kliniken wie auch die Angehörigen oft an den Rand ihrer Kräfte. Oft führe die Suche erst nach Wochen oder gar Monaten zum gewünschten Erfolg. Häufig müssen laut OSK-Mitteilung Kompromisse in der Versorgung geschlossen werden, bis der passgenaue Platz frei ist. Und häufig verzögere sich über der Suche auch die eigentlich mögliche Entlassung aus dem Krankenhaus.

Den Kliniken und den Pflegeeinrichtungen brennt das Thema genauso unter den Nägeln wie betroffenen Patienten und Angehörigen. Das zeigte sich daran, dass zur Auftaktveranstaltung der neuen digitalen Gesundheitsregion im Süden Baden-Württembergs insgesamt mehr als 80 Teilnehmer gekommen waren. Andrea Müller von der Stabsstelle Sozialplanung des Landkreises Ravensburg sowie Jan-Ove Faust, Direktor Medizin und Pflege der OSK, erwarten sich von der neuen digitalen Plattform eine deutlich schnellere und verlässlichere Vermittlung von Pflegeplätzen oder Pflegediensten. Mit dem St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg, dem Westallgäu-Klinikum in Wangen und dem Krankenhaus Bad Waldsee sind alle drei Akuthäuser der OSK der Plattform angeschlossen, berichtete Faust.

Den Bedenken, in der neuen digitalen Welt würde der persönliche Kontakt zwischen den Mitarbeitern des Sozialdienstes der Krankenhäuser und den pflegerischen Nachversorgern verloren gehen, trat Chris Schiller, Geschäftsführer der Pflegeplatzmanager GmbH, der Anbieterin der Plattform.

Das persönliche Telefonat, in welchem Details der Überleitung vom Krankenhaus in die Pflege geklärt werden, gebe es natürlich weiterhin. Dieses lasse sich auch durch eine Plattform nicht ersetzen.

Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste können sich einfach online und kostenfrei zur Teilnahme am Gesundheitsnetzwerk unter www.pflegeplatzmanager.de anmelden.