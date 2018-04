Ortsverband schreibt Brief an Regierungspräsident

Anlässlich des „Tag gegen Lärm“ am 25. April hat der Bad Waldseer Ortsverband der Grünen einen offenen Brief an Regierungspräsident Klaus Tappeser verfasst. Darin geht es um den Bad Waldseeer Lärmaktionsplan.

Der Ortsverband beruft sich dabei auf einen Bericht der „Schwäbischen Zeitung“ vom 1. März („Tempo-30-Pläne verschwinden in der Schublade“), der die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik zum örtlichen Lärmaktionsplan thematisierte. Darin wurde deutlich, dass das Regierungspräsidium Tübingen unter anderem in der Wurzacher, Straße, Bahnhofstraße, Friedhofstraße und in der Frauenbergstraße als zuständige Straßenbaubehörde keine Rechtfertigung für Geschwindigkeitsbeschränkungen als Lärmschutzmaßnahme sah.

Im Brief kommt der Ortsverband auf die ingesamt sechs Lärmschwerpunkte zu sprechen. „Nur ein Brennpunkt wurde vom Regierungspräsidium berücksichtigt, die Durchfahrt Gaisbeuren an der B 30 (von 22 bis 6 Uhr 40 km/h), alle anderen Punkte fanden keine Berücksichtigung, obwohl dort Bewohner stark vom Lärm betroffen sind. Die Messwerte des Ingenieurbüros zeigen das. Das Gutachterbüro diagnostiziert Werte über 60 beziehungsweise 70 Dezibil“, heißt es im Brief. Dass nur auf der B 30 die Geschwindigkeit reduziert wird, wirft bei den hiesigen Grünen Fragen auf. So wollen sie unter anderem diese Fragen beantwortet haben: „1. Wie definiert das Regierungspräsidium eine ,besondere Gefahrenlage’ durch Lärm? 2. Auf welche Messungen oder Berechnungen stützt sich das Regierungspräsidium bei seiner Entscheidung? 3. Zudem würden wir gerne wissen, wie viele Anträge auf innerstädtisches Tempolimit aus dem Regierungsbezirk bei Ihnen eingegangen sind und wie viele genehmigt wurden.“

Außerdem wird im Brief die Straßenverkehrsordnung thematisiert und das Zusatzschild „Kurort“, das ganztägig eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern ermögliche. „Es erschließt sich uns aber nicht, warum Tempo 30 für Kurgäste quasi selbstverständlich ist, Bewohner in lärmbelasteten Straßenzügen aber schlechter gestellt werden als Kurgäste“, steht im Brief geschrieben und weiter: „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass in verschiedenen Ortsteilen Bad Waldsees in Wohngebieten, die an sich schon verkehrsarm sind und keinen Durchgangsverkehr haben, Tag und Nacht Tempo 30 gilt und an stark belasteten Straßen 50 km/h gefahren werden darf, obwohl nachweislich der Lärm mit einem Tempolimit abnimmt.“

Der Brief endet mit der Bitte an den Regierungspräsidenten, die Entscheidung zu den erarbeiteten Lärmschutz-Plänen der Stadt Bad Waldsee nochmals „wohlwollend zu prüfen und Ermessensspielräume zu nutzen“.