Ortsgespräch mit Zauberer

Das nächste Ortsgespräch mit Dirk Haselbacher findet am Donnerstag, 21. Juli, statt. Gast dieses zehnten Gesprächs ist der Zauberer, Illusionist und Supertalentkandidat Harry Riegel. Er lebt in München, wuchs unter anderem in Namibia auf und begann seine Karriere in Bad Waldsee, wo er bisher die meiste Zeit in Deutschland verbrachte. Blind fuhr er den Salzburgring und nahm es zuweilen mit Uri Geller auf, was ihm einen Sendeplatz in der Radio-7-Morningshow einbrachte. Der „zauberhafte“ Abend wird musikalisch beswingt vom Nick-Gordon-Trio. Veranstaltungsort ist die Alte Mälze im Grünen Baum. Einlass ist um 18, Beginn 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.