Ortsdurchfahrt in Gaisbeuren halbseitig blockiert

In der Ortsdurchfahrt Gaisbeuren stehen seit Dienstag die Bagger. Die Bauarbeiten zur Verlängerung der Rechtseinbiegespur der Landesstraße 285 in die Bundesstraße 30 haben begonnen. Zusätzlich soll die Barrierefreiheit der südlichen Bushaltestelle „Gaisbeuren Raiba“ verbessert werden. Während der Bauarbeiten ist die Straße halbseitig gesperrt, Autofahrer können nicht über die Landstraße auf die B30 fahren. Laut Landratsamt dauert die Sperrung voraussichtlich bis Freitag, 29. März, an. Zusätzlich wird an zwei Tagen der letzten Märzwoche der Belag an der B30 ausgebessert. Dann ist die Ortsdurchfahrt auch für den durchgehenden Verkehr von Bad Waldsee in Richtung Ravensburg sowie für die linksabbiegenden Autos von Ravensburg in Richtung Aulendorf gesperrt. Die Umleitung führt über die Kreisstraße 7939 von Reute nach Enzisreute zur B30 in alle Richtungen sowie über die Kreisstraße 7941 von Reute nach Bad Waldsee. Für die betroffene Bushaltestelle gibt es eine Ersatzhaltestelle im Friedensweg.