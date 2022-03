Ortschaftsrat hofft auf Ganztagesbetreuung

Der Ortschaftsrat Reute-Gaisbeuren hat sich in öffentlicher Sitzung am Mittwoch mit der Durlesbachschule Reute befasst, die „weiterhin stabil“ von mehr als 100 Schülerinnen und Schülern besucht wird, wie Ortsvorsteher Achim Strobel am Mittwoch auf SZ-Anfrage sagte.

Rektor Bernd Scharfenort war an diesem Abend im Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren zu Gast und hat den anwesenden Rätinnen und Räten unter anderem über den „Grundschulalltag in der Pandemie“ Bericht erstattet. „Auch die notwendige Sanierung des Schulhauses kam zur Sprache und aus der Runde heraus wurde vor allem der Wunsch geäußert, auch an dieser Grundschule baldmöglichst eine Ganztagsbetreuung anzubieten“, so Strobel im Rückblick auf die Zusammenkunft im Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren. „Wir hoffen, dass wir dies bald in Zusammenarbeit mit dem benachbarten Kindergarten umsetzen zu können, weil auch im ländlichen Raum immer mehr Eltern von Klein- und Grundschulkindern einer Berufstätigkeit nachgehen und deshalb zumindest an einzelnen Tagen auf verlängerte Betreuungszeiten einschließlich Mittagstisch angewiesen sind“, weiß der Ortsvorsteher aus vielen Gesprächen mit jungen Familien in seiner Doppelgemeinde.

Der geplante Tagesordnungspunkt „Gestaltung Außenanlagen Kindergarten/Schule Reute“ wurde wegen Erkrankung von Stadtbaumeister Andreas Heine auf die Ortschaftsratssitzung am 13. April vertagt.