Ortschaftsräte pochen auf schnellen Internetausbau

Der Ortschaftsrat Reute-Gaisbeuren hat am Montag in einer öffentlichen Sitzung den Haushaltsentwurf 2019 der Stadt Bad Waldsee beraten und einstimmig für das 450 Seiten umfassende Zahlenwerk gestimmt. Pünktlich um sechs Uhr waren zwar nur 6 von 15 Ortschaftsräten da. Trotzdem entstand eine ausgiebige Diskussion. Besonders im Fokus standen der Breitbandausbau und die in Gaisbeuren geplante Flüchtlingsunterkunft. Einstimmig positiv befand die Runde, dass es auch im kommenden Jahr keine Steuererhöhungen geben soll.

1,16 Million Euro will die Stadt im kommenden Jahr in den Breitbandausbau investieren. Die Frage, die sich im Dorfgemeinschaftshaus daraus stellte, war: Was kommt davon in Reute-Gaisbeuren an? „Ich bekomme regelmäßig Anfragen von Unternehmern nach schnellerem Internet“, stieß Ortschaftsrat Karl-Heinz Gut gleich zu Beginn der Sitzung das Thema an und fragte: „Kommt da was?“ Kämmerer Thomas Manz verwies auf die neue Backbone-Trasse von Bergatreute bis Bad Waldsee. Diese sei im Prinzip fertig gebaut. Ein weiterer Schritt sei die Anbindung der Gewerbegebiete. „Wenn diese Punkte abgeschlossen sind, gehen wir unsere Prioritätenliste durch und schauen, was wir dann anpacken müssen“, so Manz.

Ortsvorsteher Achim Strobel appellierte an die Stadt, dabei an die Gebiete zu denken, die am stärksten vom schlechten Internet betroffen sind. Er nannte Beispiele aus Enzisreute, Möllenbronn oder Dinnenried. „Da ruft die Telekom bei den Bürgern an und sagt, dass sie bei ihnen künftig nur noch Telefon anbieten und kein Internet mehr“, berichtete Strobel. Der Netzanbieter stelle seine analogen Telefonleitungen auf Internettelefonie um. Beides würde die Leitung nicht hergeben. Die einzige Option sei dann noch mobiles Internet. Dabei sei eine gute Internetverbindung im ländlichen Raum sehr wichtig. „Zum Beispiel, wenn jemand mal ins Homeoffice will“, so der Ortsvorsteher. Kämmerer Manz erwiderte, dass der Breitbandausbau nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehöre. „Wir machen das mit unseren Steuergeldern“, sagte er. „Aber eine gesetzliche Vorgabe haben wir nicht.“

Neubau der Flüchtlingsunterkunft für 2020 vorgesehen

Ein weiteres wichtiges Thema war die in Gaisbeuren neu geplante Flüchtlingsunterkunft am Standort Mohnweg. Hier interessierte vor allem, wann der Neubau kommen soll und in welchem Umfang. Größe und Gebäude seien laut Manz vergleichbar mit der Unterkunft in der Reutestraße. Der Bau sei für das Jahr 2020 vorgesehen. „Wir sehen das nicht nur als Flüchtlingsunterkunft“, sagte Manz. „Sondern wir wollen damit auch Wohnraum schaffen.“

Ortschaftsrat Karl Schmidberger kam auf die Doppik-Umstellung zu sprechen: „Wann können wir mit der Eröffnungsbilanz rechnen?“, fragte er. Ziel sei laut dem Kämmerer das dritte Quartal im kommenden Jahr. „Das ist aber nicht verbindlich.“ Schmidberger fragte außerdem nach der Personalsituation in der Ortschaftsverwaltung. Als er diese verkleidet als Nikolaus letztens besuchen wollte, habe er vor verschlossenen Türen gestanden. Das liege laut Strobel an dem Personalwechsel im vergangenen Oktober: „Wenn ein Mitarbeiter krank ist und der andere gerade eingelernt wird, dann ist halt mal zu.“ Nach der Kläranlage fragte Ortschaftsrat Wilhelm Heine. Manz stellte daraufhin noch einmal die Vorteile einer Zusammenlegung vor und verwies darauf, dass im Gemeinderat hier noch eine Grundsatzentscheidung fällt.