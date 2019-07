Orgelkonzert in der Klosterkirche St. Georg in Ochsenhausen

Im Rahmen der Sommerkonzerte an historischen Denkmalsorgeln Oberschwabens findet am Donnerstag, 25. Juli, das erste Orgelkonzert mit Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer aus Ochsenhausen statt. Auf dem Programm stehen Orgelmusik aus Nord- und Süddeutschland, von Peter Eben erklingt das „A Festive Voluntary“, außerdem eine Improvisation über das gregorianische „Salve Regina“. Einführung in das Konzert ist um 18.45 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.