Zum Thema „Mein Körper“ haben die Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen ihre Ohren geschult und eine Orgelführung in St. Peter mit Hermann Hecht gemacht. Die Erst- und Zweitklässler waren begeistert, denn Herr Hecht erklärte ausführlich die Funktionsweise der Orgel. Die Kinder durften auch einen Blick in den Schrank werfen, in dem sich die Pfeifen befinden und ausprobieren, wie sich die Einzelnen anhören: die eine Pfeife wie eine Trompete, die andere wie eine Blockflöte oder Posaune. Natürlich gab es auch eine kleine Kostprobe von Herrn Hecht, der den Kindern nicht nur etwas vorspielte, sondern dies auch mit einem Spiel verband, in dem die Kinder raten mussten, aus welcher Richtung die Töne kommen.

Ein rundum gelungener Ausflug im Rahmen des Vernetzten Unterrichts, der allen Beteiligten Spaß machte. Ein großes Dankeschön geht dabei an unseren ehemaligen Kollegen Hermann Hecht, der sich viel Zeit für die Kleinen nahm.