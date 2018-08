Orchesterkurs spielt Straßenmusik

Auf dem Rathausplatz in Bad Waldsee gibt es am Freitag, 24. August, ab 16 Uhr „Straßenmusik vom Feinsten“. An der Schwäbischen Bauernschule findet in dieser Woche ein Orchesterkurs des Internationalen Arbeitskreises für Musik statt. Insgesamt nehmen daran rund 60 Personen teil, die in verschiedenen Ensembles und auch als großes Orchester miteinander musizieren. Am Freitag wird ein Teil der Musiker mit Flöten, Gitarren, Geigen und Bass vor dem Rathaus mit leicht beschwingten Stücken die Waldseer Innenstadt mit Klang erfüllen. Diese Aktion ist laut Pressemitteilung aus einer spontanen Idee der Kursteilnehmer entstanden.