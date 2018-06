Orchester laden zu Jahreskonzert

Die Spannung unter den Musikliebhabern steigt – die Aufregung bei den Musikern der Bad Waldseer Stadtkapelle ebenso. Am Wochenende laden sie sowie das Jugendblasorchester zum Jahreskonzert. Viel Zeit für Proben blieb dem neuen Dirigenten der Stadtkapelle nicht – Joachim Weiss ist trotzdem entspannt.

„Das war alles ziemlich kurzfristig“, sagt Weiss bei einer der insgesamt 16 Proben, die er mit dem Orchester bis zum Jahreskonzert hat. In der sehr kurzen Zeit seit seinem Amtsantritt Anfang Oktober hat er ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt. Mit diesem Ensemble war das aber machbar, denn: „Da steckt viel Potenzial drin“, lautet sein Kompliment an die Stadtkapelle.

Einiges müsse sich noch einspielen, natürlich gebe es unterschiedliche Vorstellungen bei manchen Punkten. Aber „mir gefällt die Arbeit – sonst wäre ich nicht hier“, sagt er lachend.

Auch die Vorstände Franz Gapp und Stefan Mutter sind mit ihrem neuen Dirigenten zufrieden. „Er hat ein bisschen eine andere Arbeitsmethode“, sagt Gapp, und Mutter ergänzt: „Die Proben sind gut besucht, alle ziehen mit.“ Die Chemie scheint also zu stimmen. Von Probe zu Probe steige nun die Aufregung, sagt Mutter. „Aber das ist ja auch etwas Gutes.“ Bis zum Wochenende gibt es organisatorisch noch einiges zu tun. „Es dauert immer, bis jeder Besucher seinen Wunschplatz hat, die Dekoration steht“, nennt Gapp Beispiele für die Vorarbeit. Der Lohn sind zufriedene Zuhörer am Wochenende, und die wird es sicher zahlreich geben. „Der Vorverkauf läuft besser als sonst“, freut sich Gapp.

Beginn der Jahreskonzerte ist am Samstag, 29. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 30. November, um 15 Uhr. Saalöffnung ist jeweils 45 Minuten vor Beginn. Den Auftakt bestreitet das 57-köpfige Jugendblasorchester unter der Leitung von Dietmar Ruf mit Stücken wie „Generations Fanfare“ von Otto M. Schwarz und bekannten Melodien aus dem Dschungelbuch. Nach der Pause bietet die Stadtkapelle unter der Leitung von Joachim Weiss Stücke aus konzertanter und gehobener Blasmusik – sowohl eingängige Melodien als auch rhythmische, spannende sowie berührende Passagen. Der Eintritt kostet neun, für fördernde Mitglieder, Schüler und Kurgäste acht Euro. Jugendliche bis 16 Jahre zahlen am Sonntag zwei Euro. Karten gibt es noch an der Abendkasse, können aber auch telefonisch bei Vorstand Franz Gapp unter 07524/7345 vorbestellt werden, oder per E-Mail an

mvskbw1827@t-online.de