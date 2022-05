Optimismus ist gefragt!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über ein anstrengendes und von negativen Überraschungen geprägtes Jahr 2021 des Kulturkreises Spektrum K konnte der Vorsitzende Hans Ehinger bei der Jahreshauptversammlung berichten. Corona war der Störfaktor beim Planen, Verschieben und Neuorganisieren von „Kultur am See“. Im Jahr 2021 konnten nur 4 von 14 geplanten Terminen durchgeführt werden. Der Besuch pro Veranstaltung im aktuellen Jahr liegt nach wie vor nur bei 50 bis 60 Prozent, dies führt trotz der Unterstützung durch die langjährigen Spender mittelfristig zu einem erheblichen Finanzierungsproblem des Kulturangebots. Auch eine Open-Air-Veranstaltung mit Bernd Kohlhepp im Sommer auf dem Bouleplatz/Klosterhof traf trotz bestem Wetter auf äußerst geringes Interesse.

Im Jahr 2022 sind bereits fünf Kultur-am-See-Veranstaltungen gelaufen, wobei sich die Besucherzahl mit insgesamt knapp über 600 noch sehr in Grenzen gehalten hat, obwohl bekannte Interpreten wie Chris Böttcher, Kom(m)ödchen, Lehrer Schröder, Suchtpotential und andere ein breiteres Interesse verdient hätten. Trotzdem hoffen die Organisatoren Hans Ehinger und Roland Metzler mit ungebrochenem Optimismus, dass das Herbstprogramm mit „Queens of Piano“ und anderen wieder mehr Resonanz findet.

Eine Ausnahme zum momentanen Trend bot zumindest eine Veranstaltung außerhalb der Veranstaltungsreihe: Es war der ausverkaufte Ballettabend des Tanztheaters Ulm in der Stadthalle.

In Planung von Spektrum K sind aber neben Kultur am See noch andere Aktivitäten. Unterstützt wird der Förderverein Durlesbach bei seinem „Open Air in Durlesbach“ (mit Uli Boettcher). Auch die „Am-Viehtheater“-Gruppe hat wieder einen neuen Regisseur und wird am 2. Juli bei dem Fest zur Großen Kreisstadt das absurde Theaterstück „Bier für Frauen“ mit drei Auftritten im Museum Kornhaus zum Besten geben. Leider ist die Absicht, zum Altstadtfest ein Kulturzelt zu organisieren, wegen fehlender Standtortmöglichkeiten derzeit nicht umsetzbar. Ein solches Angebot soll eventuell zu einem anderen Zeitpunkt im Laufe des Jahres 2023 in Angriff genommen werden. Nach den Berichten des Kassiers und der Kassenprüfer sowie der Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2022, der immerhin über 50000 Euro umfasst und mit einem Abmangel von circa 5000 Euro beschließt, wurde der Vorstand für das Jahr 2021 einstimmig entlastet und Dank für die engagierte Arbeit in außergewöhnlichen Zeiten gesagt.