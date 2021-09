Opferstock in Kapelle aufgebrochen

Eine unbekannte Person hat am Dienstag zwischen 7 und 18.10 Uhr in der Friedhofskapelle in der Friedhofstraße in Bad Waldsee Geld gestohlen.

Sie hebelte laut Polizei den Opferstock auf und stahl in der Folge einen bislang nicht näher zu beziffernden Betrag. Als Tatwerkzeug wurde ein Brecheisen benutzt, das am Tatort aufgefunden und sichergestellt wurde. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07524/40430 entgegen.