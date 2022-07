Open-Air-Kino am Waldseer Stadtsee bietet romantisches Picknick-Flair

Zum Abschluss der Bürgerfest-Feierlichkeiten zur Großen Kreisstadt bietet die Stadt mit dem Kulturbeirat und dem Stadtkino Seenema am Freitag, 8. Juli, und Samstag, 9. Juli, im Strandbad noch ein Highlight an – an beiden Tagen gibt’s ein Open-Air-Kino.

Der Eintritt ist kostenlos, es sollte eine Sitzgelegenheit mitgebracht werden, wie zum Beispiel eine Picknick-Decke oder ein Campingstuhl, wie die Stadt mitteilt. Der Ruderverein sorgt für eine „kleine“ Bewirtung.

Die Filme starten nach Einbruch der Dunkelheit (nicht vor 21.30 Uhr), der Einlass ist ab 20.30 Uhr. Die beiden Eingänge befinden sich vom Haus am Stadtsee her sowie am Seeweg von der Minigolf-Anlage her. Über das Freibad ist kein Zugang möglich.

Freitag, 8. Juli: „Eine bretonische Liebe“. Nur durch Zufall erfährt der Witwer Erwan, dass der Mann, den er für seinen Vater gehalten hat, nicht sein biologischer Erzeuger ist. Er begibt sich daraufhin auf die Suche nach seiner wahren Herkunft und findet schnell den spitzbübischen Rentner Joseph. Erwan ist von dessen Art eingenommen und als er die impulsive Anna kennenlernt, ist es um ihn geschehen. Nur seine schwangere Tochter Juliette wiederholt die Familiengeschichte, weil sie nicht verraten will, wer der Vater ihres Kindes ist. F/Belgien 2017; 100 Min., Regie: Carine Tardieu.

Samstag, 9. Juli: „Die Kirche bleibt im Dorf“. Mit der schwäbischen Gemütlichkeit ist es in Oberrieslingen und dem Nachbardorf Unterrieslingen seit Menschengedenken vorbei! Die einen haben die Kirche, die anderen den Friedhof. Aktuell sorgt ein Schlagloch zwischen den Dörfern für Ärger: Keiner fühlt sich für die Reparatur verantwortlich. Die Lage eskaliert, als Oma Häberle aus Oberrieslingen das Zeitliche segnet, ein reicher Amerikaner viel Geld für die Kirche bezahlen will, und ein Geheimnis offenbar wird... D 2011; 95 Min, Regie: Ulrike Grote.