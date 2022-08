Open-Air Gottesdienst auf dem Flugplatz Reute gut besucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein besonderer Sonntagabend-Gottesdienst fand auf dem Flugplatz der Sport- und Segelflieger-Gruppe Reute statt. Pastoralreferent Andreas Hund freute sich, dass sich etwa 80 Personen aus der gesamten Seelsorgeeinheit am Hangar eingefunden haben. Darunter waren auch Gläubige aus Bad Schussenried und Weißenau. „Wir sind an einem Ort, an dem der alte Menschheitstraum vom Fliegen Realität ist“, mit diesem Satz begann Andreas Hund den Wortgottesdienst. Und weiter: „Menschen haben neidvoll auf die Vögel mit ihren Flügeln geschaut, haben immer wieder auch technische Hilfsmittel gebaut, um einmal von der Erde abheben zu können. Alles hinter sich zu lassen und auf ‚Wolke sieben‘ zu schweben, so die große Sehnsucht der Erdenbürger“. Beim Einspielen des Liedes „Über den Wolken“ von Reinhard Mey summten viele Teilnehmer gefühlvoll mit.

„Unter den Wolken“ von den „Toten Hosen“ war dann der Kontrastsong. Viele Negativthemen vom Klimawandel bis hin zum Krieg in der Ukraine stellten bald klar, dass wir auf Erden gar nichts mehr von dieser Wunsch-Freiheit spüren. Im Evangelium, welches Hobbyflieger Ottmar Schmid verkündete, ging es um Gottes Wort: „Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott und dem schnöden Mammon dienen“.

In seiner Predigt ging der Pastoralreferent ganz konkret auf unser Leben ein. „Unser ‚Überleben‘ ist von Gott abhängig. Das ‚hier und heute‘ ist nicht die letzte Realität. Uns erwartet die Vollendung bei Gott. Der Song des Rappers Materia „Welt der Wunder“ rundete die Predigtworte ab.

Bei einer herrlichen Abendstimmung mit der untergehenden Sonne und Vogelgezwitscher ging ein stimmungsvoller Gottesdienst dem Ende zu. „Sei still“ von Martin Buchholz passte musikalisch dazu. Der nächste Abendgottesdienst in dieser Reihe findet am Sonntag, 28. August auf der Grabener Höhe statt.