Unverletzt sind die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 8.45 Uhr in Gaisbeuren geblieben. Eine 25-jährige Opel-Fahrerin fuhr vom Friedensweg in die Landstraße ein, ohne einer 64-jährige VW-Lenkerin die Vorfahrt zu gewähren. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand laut Polizeibericht am Opel ein Sachschaden von rund 5000 Euro, am VW ein solcher in Höhe von rund 3000 Euro.