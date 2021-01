Online-Infoabend für Eltern der Viertklässler

Das Gymnasium Bad Waldsee veranstaltet auf vielfachen Wunsch hin zwei Infoabende für Eltern der Viertklässler in digitaler Form schon im Januar. Die Termine sind am Mittwoch, 13. Januar und am Dienstag, 19. Januar, jeweils um 19 Uhr. Schulleiter Mark Overhage wird in dieser Veranstaltung das Gymnasium vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Wie die Schule mitteilt, seit es für die Eltern wichtig, sich mit einer E-Mail an infoabend@gymibw.de anzumelden. Danach erhalten sie einen Link mit dem Zugang zur Onlinepräsentation. Alle weiteren Infos finden sich auf der Homepage des Gymnasiums. Der offene Abend am Freitag, 26. Februar ist abgesagt. Der angekündigte Infoabend am 1. März bleibt hingegen bestehen. Auch der Anmeldetermin für die Klasse 5 bleibt wie bisher bestehen. Es sind die Tage Mittwoch, 10. März und Donnerstag, 11. März.