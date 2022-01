Online-Elternabend zum Start der Kommunionvorbereitung

Der Elternabend, mit dem der Kommunionweg 2022 für alle Gemeinden der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee seinen Anfang nimmt, findet am Mittwoch, 26. Januar, statt. Eingeladen sind Eltern, deren Kinder in der dritten oder auch vierten Klasse sind, die in diesem Jahr die Erstkommunion feiern möchten. Die Termine sind bereits veröffentlicht. Es werden die ersten drei Sonntage im Juli sein, teilt die Seelsorgeeinheit mit.

Den Weg bis dahin stellen die Kommunionverantwortlichen der Seelsorgeeinheit, Pastoralassistent Andreas Hund, Pfarrer Stefan Werner sowie die Pastorale Mitarbeiterin Verena Westhäusser an diesem Abend vor. Es geht sowohl um die inhaltliche Ausrichtung wie auch um die konkreten Termine.

Der Zugangscode zu dieser Zoom-Veranstaltung ist über die Internetseite der Seelsorgeeinheit erhältlich unter www.seelsorgeeinnheit-badwaldse.de. Wer im Vorfeld technische Rückfragen zur Videokonferenz hat, kann diese per E-Mail an Andreas Hund richten unter: andreas.hund@drs.de